Эксперт БФУ им. Канта: Август 2021 года обещает быть достаточно дождливым

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Август в Калининградской области обещает быть теплым и дождливым. Об этом рассказала главный специалист Центра научно-технической информации БФУ им. Канта Дара Гаева.

По словам эксперта, норма средней месячной температуры воздуха в последнем летнем месяце в регионе составляет 16,6 градуса. По количеству осадков (90 мм) август стоит на втором месте после ноября.

«Август 2021 года обещает быть достаточно дождливым. Уровень осадков, как и средняя температура воздуха, несколько превысит норму. В первую декаду отклонений температуры от нормы не ожидается, она составит 16-20 градусов тепла», - отметила Дара Гаева, добавив, что последние несколько десятилетий наблюдается слабое повышение средней температуры и количества осадков.