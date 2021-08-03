В Краснознаменске опекунша украла со счета недееспособного пенсионера 400 000 рублей

Хищения со счета 59-летняя опекунша совершала с 2019-го по 2020 год. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, женщина регулярно, без разрешения органа опеки, незаконно снимала деньги со счета опекаемого 69-летнего пенсионера. Всего злоумышленница израсходовала на собственные нужды 400 000 рублей.

В отделе полиции по Краснознаменскому району по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере, совершённое с использованием служебного положения». Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.