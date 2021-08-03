Алиханов выделил Калининграду 100 миллионов на детские площадки, освещение и тротуары

О выделении средств Антон Алиханов сообщил на своей странице в Instagram. Губернатор подписал постановление о выделении муниципалитетам региона 380 миллионов рублей дополнительных дотаций.

Из этой суммы Калининград получил 100 миллионов в рамках «балансировки бюджетов». Деньги направят на улучшение четырех направлений:

- обустройство детских площадок на наб. Ген. Карбышева и в парке им. Ю. Гагарина.

- освещение: ул. Алданская, между школой № 56 (второй корпус) и детским садом № 3 по ул. Л. Иванихиной.

- 25 площадок для раздельного сбора отходов

ремонты улиц и тротуаров: ремонт тротуаров по ул. Клары Цеткин, ул. Тургенева, ул. Дм. Донского, ул. Войнич, ул. Коммунистической, ул. Грига и тротуара по Ленинскому проспекту.