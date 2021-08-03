Стадион «Калининград» и Премьер-лигу грозят оштрафовать за Суперкубок

Матч за Суперкубок России по футболу давно уж отгремел, а судебно-правовой шлейф за ним продолжает тянуться. Сначала свои 15 суток получил гиперактивный представитель торсиды «Зенита» - за исполнение на улице матерных куплетов и брошенный в фаната «Локомотива» зажженный файер». Но это все сущие пустяки по сравнению с наказанием, которое может грозить организаторам спортивного соревнования.

На Государственное автономное учреждение «Стадион Калининград» и Ассоциацию футбольных клубов «Российская Премьер-лига» скатило бочку региональное Управление Роспотребнадзора. В направленном в Московский районный суд Калининграда заявлении фигурирует статья 6.3 (в ее части 2) Кодекса административных правонарушений РФ - «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Руководитель правоохранительной организации Елена Бабура не устает повторять, что ситуация с распространением коронавируса в нашем эксклаве по-прежнему далека от идеальной. И уже высказывалась насчет недопустимости проведения массовых мероприятий любой тематической направленности, если в них участвует больше 500 человек. Стадион же на Острове в день злополучной игры принял аж 16 388 болельщиков.

Результатом решительных действий Роспотребнадзора стало возбуждение сразу двух дел об административных правонарушениях. Виновным грозит штраф в размере от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Пожалуй, теперь и светлогорскому «Янтарь-холлу» имеет смысл напрячься. Потому что Елена Анатольевна уже говорила что-то и о выступлении там певицы Манижи…