В Калининграде директор автосервиса угнал автомобиль клиента

По предварительным данным, 39-летний директор одного из калининградских сервисов, находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался оставленными ключами от автомобиля Mazda 3 и отправился кататься по городским улицам. В какой-то момент водитель не справился с управлением и попал в ДТП.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Кроме того, мужчина понесет ответственность за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.