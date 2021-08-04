В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 4 августа нет света и воды

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде в среду, 4 августа, в течение дня не будет электричества в домах на 14 улицах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
До 18 часов электричество отключено на:
ул. Тельмана 23-29, 28-36, 34а, 35, 35а, 39, 40,
ул. Лермонтова 1, 1а, 2а, 3, 4-18, 4а, 7-21, 8а, 14а, 15а, 29,
ул. Ленинградская 14а, 16, 17-25, 19а, 22а, 23а, 25а, 26-34, 31- 35, 38 ,
ул. Тургенева 18, 18а, 20, 22, 22а, 29 (школа-интернат), 35, 35а,б, 37, 39а,
ул. Гоголя 17,
ул. Д. Донского 3, 3а-в, 5, 5а-в, 7, 7а,
До 20 часов света не будет на ул. Каштановая аллея 8-12, 11, пр-т Победы 45,
С 13.00 до 18.00 электричества не будет на:
ул. Омская 2-6а (роддом № 3), 7-11, 8-12,
ул. Ореховая 1-19,
ул. Б. Хмельницкого 14 (д/сад № 70), 17-37,
пр-т Ленинский 133-151,
ул. Багратиона 81-91, 91а, 93а, 93, 95,
ул. Мл. лейт. Ротко 4-8, 9-15,
Холодное водоснабжение приостановлено:
с 09.30 до 16.00 –
ул. У. Громовой 9
с 09.30 до 17.00 –
пр-т Мира 69, 71
пр-т Кутузова 2-10
ул. М. Расковой 23, 25
ул. Чапаева 2-10, 6а, 8а, 1-11
с 13.00 до 18.00 –
ул. Ореховая 7-19.