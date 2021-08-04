5 медиков, 8 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 203 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 135 случаев ОРВИ, 20 пневмоний и 48 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 40 пенсионеров;
- 5 медицинских работников;
- 8 работников образовательных учреждений;
- 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 7 работников промышленных предприятий;
- 5 работников транспортных предприятий, водителей;
- 6 работников предприятий пищевой промышленности;
- 4 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- 4 работника с/х предприятий;
- 2 государственных служащих;
- 3 сотрудника банков;
- сотрудник санатория;
- сотрудник охранного предприятия;
- 27 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 6 неорганизованных детей до 6 лет;
- 5 детей, посещающих д/с;
- 9 школьников;
- студент;
- 27 неработающих.