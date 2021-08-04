5 медиков, 8 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 203 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 135 случаев ОРВИ, 20 пневмоний и 48 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 40 пенсионеров;

- 5 медицинских работников;

- 8 работников образовательных учреждений;

- 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 7 работников промышленных предприятий;

- 5 работников транспортных предприятий, водителей;

- 6 работников предприятий пищевой промышленности;

- 4 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- 4 работника с/х предприятий;

- 2 государственных служащих;

- 3 сотрудника банков;

- сотрудник санатория;

- сотрудник охранного предприятия;

- 27 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 6 неорганизованных детей до 6 лет;

- 5 детей, посещающих д/с;

- 9 школьников;

- студент;

- 27 неработающих.