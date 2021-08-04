В Калининграде меняется время работы прививочного пункта во дворце спорта «Янтарный»

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде с 4 августа меняется время работы мобильного пункта вакцинации во дворце спорта «Янтарный».
Сделать прививку вторым компонентом вакцины можно будет по живой очереди с 10 до 18 часов.
Напомним, что получить второй компонент вакцины также можно в следующих мобильных пунктах:
- торговом центре «Балтия Молл» - ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;
- на пл. Победы - по 6 августа с 10 до 20 часов.
Расписание работы прививочного пункта на Южном вокзале необходимо уточнять непосредственно в этом кабинете.