В Калининграде меняется время работы прививочного пункта во дворце спорта «Янтарный»

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде с 4 августа меняется время работы мобильного пункта вакцинации во дворце спорта «Янтарный».

Сделать прививку вторым компонентом вакцины можно будет по живой очереди с 10 до 18 часов.

Напомним, что получить второй компонент вакцины также можно в следующих мобильных пунктах:

- торговом центре «Балтия Молл» - ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

- на пл. Победы - по 6 августа с 10 до 20 часов.

Расписание работы прививочного пункта на Южном вокзале необходимо уточнять непосредственно в этом кабинете.