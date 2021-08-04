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Здоровье4 августа 2021 12:08

В Калининграде меняется время работы прививочного пункта во дворце спорта «Янтарный»

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде с 4 августа меняется время работы мобильного пункта вакцинации во дворце спорта «Янтарный».

Сделать прививку вторым компонентом вакцины можно будет по живой очереди с 10 до 18 часов.

Напомним, что получить второй компонент вакцины также можно в следующих мобильных пунктах:

- торговом центре «Балтия Молл» - ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

- на пл. Победы - по 6 августа с 10 до 20 часов.

Расписание работы прививочного пункта на Южном вокзале необходимо уточнять непосредственно в этом кабинете.