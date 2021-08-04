В Калининграде более 100 улиц до 17 августа остались без горячей воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде со среды, 4 августа, на планово-профилактический ремонт остановлена РТС «Северная». Как сообщает пресс-служба мэрии, работы продлятся до 17 августа.

Горячее водоснабжение отключено по следующим адресам:

ул. Азовская 3, 4, 5

ул. Алябьева 1а, 1-7, 14-22

ул. Артиллерийская 13, 15, 18, 23-59, 46-58, 62, 72

ул. Проф. Баранова 30, 34, 40, 43

ул. Беломорская 2

ул. Береговая 6-10, 16, 40

ул. Больничная 5, 9-15, 24

ул. Бородинская 13

ул. Брамса 9, 16, 16а, 19-23, 31, 33

ул. Вагнера 2-8, 24

ул. Верхнеозёрная 24, 25

ул. Гайдара 1-1а , 4а,б, 6, 15, 15а, 29, 29а ,

ул. Ген. Галицкого 4а,б, 5-17, 6-10

ул. Гаражная 2

ул. Генделя 4-6, 5

ул. Герцена 2

ул. Горная 2

ул. Горького 4, 19, 19а, 21, 21а, 23, 25, 36а, 50, 55, 65, 66, 81, 83, 87,104, 107

ул. Госпитальная 23

ул. Гостиная 2, 2б, 3, 4-14, 9

пер. Грибоедова 9

ул. Грибоедова 4-6, 9, 13-19

ул. Старш. Дадаева 56, 62

ул. Г. Димитрова 14-18, 21-25, 28-42, 41, 41а-г

ул. Д. Донского 3,3а-в, 7-11, 12, 19, 23, 26-32, 27

ул. Достоевского 2

ул. Еловая Аллея 31-69, 63а

ул. Парт. Железняка 4-18

пер. Желябова 9, 25, 27

ул. Желябова 1-7, 6-8

ул. Земельная 2-8, 2а, 4а,б, 8а

ул. Зоологическая 1-15, 2, 9д, 11а-е, 27а, 33-35, 42-48, 49-51а, 53-71

пер. Зоологический 2-4, 11

ул. Подп. Иванникова 1а,б, 3-13, 6

ул. Калужская 4-10, 10а, 12-20, 26-38, 29, 31

пер. Калужский 1-7, 2-20

ул. Калязинская 2-20, 5а

ул. Каменная 9, 14-26

ул. Каштановая аллея 3а, 16, 56, 58

ул. Кирова 3-7, 4, 17, 22, 28, 29-47, 30-44, 49-95

ул. Лейт. Князева 3, 13-17

ул. Серж. Колоскова 2а, 3-9а, 4, 4а, 6а, 10, 12, 13-17

ул. Комсомольская 4, 7, 8-10а,16, 22-22а,б, 24, 24а, 25-29, 32, 33, 35, 36

ул. Космическая 10-20

ул. Косогорная 2

пер. Косогорный 2

ул. Красная 11-13, 26-28, 34-36а, 37-39а, 38-40а

ул. Кронштадтская 10, 12, 13

ул. Куйбышева 11-65, 65а, 67-91, 91а, 95, 97а, 97-137, 117а, 141-177, 181-187

ул. Курганская 8-14

ул. Ладожская 1

ул. Ленинградская, 36, 50-54

ул. Л.Толстого 12-14

пр-т Ленинский 5-9, 18-26, 18а, 39а-45а

ул. Косм. Леонова, 1-5а, 4, 6, 7б-д, 11-17,11а-17б, 16, 19а,б, 20-32, 21-25, 25а, 32а

ул. Лермонтова 22

ул. Липовая аллея 2

ул. Ломоносова 2, 4

ул. Майская 4

пер. Майский, 1, 5

ул. К. Маркса 17, 65

ул. Минская 1-25, 2-24

пр-т Мира 1, 4, 5-7, 19, 26, 28, 41, 43, 50 -56а, 58- 64, 72-72а, 82, 84, 93, 106, 122

ул. Молодёжная 3, 6, 7

ул. Москвина 1

ул. Музыкальная 1-5

ул. Мусоргского 10, 15-21, 74

ул. Нарвская 6-8а, 50, 51а, 52-58

пер. Нарвский 5-13, 6а

ул. А. Невского, 14, 14а-в, 23-27, 24-36, 31-37, 34а,б, 38а-в, 39-43а, 46, 50-52а, 51,53, 62, 62в, 68а, 73-79, 78, 89, 105а,б, 107-123

ул. Некрасова 2, 10-24, 17-17а

ул. Носова 3а

ул. Огарёва 7-9, 15

ул. Озёрная 2-12, 26-42, 29, 31

ул. Ген.-лейт. Озерова 7-13,16а, 17б, 24а, 26а, 33, 39-47, 49а-51а, 57, 63

ул. Островского 4, 4а, 12, 13, 14, 15

ул. Офицерская 5, 7

ул. Памяти павших в Афганистане 2

ул. Парковая аллея 7-11, 44-54

ул. Косм. Пацаева 15-21

пл. Победы 1, 2, 10

пр-т Победы 24

пер. Потемкина 3-9

ул. Потемкина 9-13,18

ул. Пролетарская 55-61а, 63-69, 66-80, 66а, 71-87, 80а

ул. Пугачёва 13, 22-38, 30а-в

ул. Пушкина 1-7

ул. Радищева 81, 82-86

ул. С. Разина 39-47

ул. Ракитная 1, 7

ул. М. Расковой 10

ул. Репина 2а, 37-49, 52-62

ул. Рокоссовского 1-17, 2-14, 20-26

ул. Полк. Сафронова 2-6, 3

ул. Свободная 4-20, 28-34

ул. Проф. Севастьянова 15-25

ул. Серафимовича 7

ул. Сергеева 8, 10, 14, 23-61, 49а

пер. Советский 7, 8, 10

пр-т Советский 1, 3, 7, 21, 39, 39д, 40, 82

ул. Ген. Соммера 6-22, 13-23, 27а, 29-37

ул. Стрелковая 11-13

ул. В. Талалихина 6-22

ул. Театральная 21, 30, 33а,б, 34-42, 35

ул. Тельмана 13, 15, 37, 39, 41а, 46, 46а, 48, 48б

ул. Тургенева 53

ул. Университетская 1а, 1-13, 2, 2г

ул. Уральская 2-18

ул. Ушакова 2, 4, 7, 9

ул. Ушинского 1

ул. Чайковского 3,17, 20-30, 33-37, 36, 41, 42-44а, 43, 46, 48, 49, 51, 52, 56

ул. Черняховского 1-5, 6а-12а,15, 26, 30-40, 52-56, 78

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ул. Юношеская 6-8а,б

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