Придавил к земле и всадил нож в горло: В Гусеве мужчина зарезал соседскую собаку

. Фото: Александр Подгорчук

На жителя одного из поселков Гусевского района завели уголовное дело за убийство собаки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

О живодере в полицию сообщили свидетели происшествия. В ходе проверки участковый установил, что собаку убил 36-летний местный житель, работающий забойщиком скота.

«Подозреваемый сообщил, что дворняга, которая принадлежит его соседке через дорогу, периодически срывалась с цепи и бегала по его двору, из-за чего он конфликтовал с ее хозяйкой. Увидев пса в очередной раз на своей территории, злоумышленник в порыве ярости схватил животное, придавил к земле и всадил в горло нож. Умирающую собаку он бросил перед домом 56-летней владелицы», - рассказали в пресс-службе полиции.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», ему грозит лишение свободы на срок до одного года.