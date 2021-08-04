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Общество4 августа 2021 13:01

В Калининградской области «президентские» 10 тысяч получат родители 123 379 детей

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области со 2 августа началось перечисление единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста. На одного ребенка, напомним, положено 10 тысяч рублей.

Как сообщил губернатор Антон Алиханов, по 10 тысяч рублей направлены на счета родителей 123 379 детей. В денежном эквиваленте это порядка 1 миллиарда 233 миллионов 790 тысяч рублей, отметил глава региона. Алиханов также напомнил, что ранее региональные власти приняли решение поддержать учителей и выделить всем работникам сферы образования единовременную выплату в 10 тысяч для подготовки к новому учебному году.