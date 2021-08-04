Случаи коронавируса за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 203 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 96 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 4,
Озерский городской округ – 1,
Пионерский городской округ – 5,
Балтийский городской округ – 6,
Гвардейский городской округ - 2,
Полесский городской округ – 11,
Гурьевский городской округ - 26,
Правдинский городской округ - 1,
Зеленоградский городской округ – 16,
Светлогорский городской округ – 6,
Светловский городской округ - 1,
Краснознаменский городской округ – 2,
Славский городской округ – 8,
Советский городской округ - 1,
Ладушкинский городской округ – 1,
Янтарный городской округ – 1,
Черняховский городской округ - 15.