Случаи коронавируса за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 203 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 96 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 4,

Озерский городской округ – 1,

Пионерский городской округ – 5,

Балтийский городской округ – 6,

Гвардейский городской округ - 2,

Полесский городской округ – 11,

Гурьевский городской округ - 26,

Правдинский городской округ - 1,

Зеленоградский городской округ – 16,

Светлогорский городской округ – 6,

Светловский городской округ - 1,

Краснознаменский городской округ – 2,

Славский городской округ – 8,

Советский городской округ - 1,

Ладушкинский городской округ – 1,

Янтарный городской округ – 1,

Черняховский городской округ - 15.