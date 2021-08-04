Калининградский историко-художественный музей объявил бесплатный вход в честь своего 75-летия

. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

Калининградский историко-художественный музей можно будет посетить совершенно бесплатно в субботу, 7 августа. Акцию приурочили к 75-летию музея.

Как отметили в пресс-службе учреждения, в этот день можно бесплатно посетить все выставки, включая экспозицию «Реликвии и шедевры Государственного исторического музея» (Москва).

При этом первые 10 посетителей музея получат в подарок книгу-альбом о закулисном мире музея, коллекциях и экспонатах.

Областной краеведческий музей (так он тогда назывался) был создан 7 августа 1946 года, приказом Областного управления по гражданским делам «Об организации культурно-просветительных учреждений области».

Сегодня в музее хранятся естественнонаучные, археологические, исторические и художественные коллекции. Всего – более 150 тысяч предметов.