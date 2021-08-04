В Гурьевском районе мужчина надругался над 4-летней девочкой

Гурьевским межрайонным следственным отделом управления СКР по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера по отношению к 4-летней девочке. Преступление было совершено в конце июля этого года, когда обвиняемый привел к себе домой маленькую дочку соседей и надругался над ней.

Как сообщили в УСКР, до этого насильник дружил с семьей своей будущей жертвы, сама она неоднократно бывала вместе с родителями у него в квартире. Поэтому очередное посещение девочкой соседа поначалу подозрений у ее матери и отца не вызвало. О произошедшем им стало известно только вечером, когда дочь вернулась из гостей. Взрослые немедленно обратились в полицию, в тот же день подозреваемый был задержан и допрошен.

- Вину в совершенном преступлении мужчина категорически отрицает, - рассказала старший помощник руководителя УСКР Наталья Гацко. - По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он водворен в следственный изолятор. Судебными медиками установлено, что физических травм ребенку не причинено. Действия обвиняемого квалифицированы следствием как насильственные, поскольку в силу малолетнего возраста девочка не могла осознавать фактический характер и общественную опасность совершаемых в отношении нее действий.

В настоящее время по уголовному делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Если вина гурьевчанина подтвердится, ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.