В Калининградский зоопарк привезли тюленя из Каунаса

. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградский зоопарк переехал тюлень из Каунаса. Там на долговременную масштабную реконструкцию закрывается зоопарк, поэтому животных, которым невозможно создать комфортные условия жизни во время реконструкции, решили перевести в другие зоопарки. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского зоопарка.

Серый тюлень по кличке Кайюс утром 3 августа отправился из зоопарка Каунаса в Калининград и прибыл на место в два часа ночи 4 августа. Тюленя поместили в карантинное помещение с бассейном, где он проведет 21 день. Затем его переведут в бассейн к самке серого тюленя по кличке Килька.

Кайюс родился 4 марта 2000 года. Сейчас животному 21 год. Средняя продолжительность жизни этого вида - 45 лет.