На ул. Фрунзе в Калининграде «Мерседес» вылетел на тротуар и сбил людей

. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининградской области».

В Калининграде на улице Фрунзе автомобиль вылетел на тротуар и сбил людей. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам очевидцев, «Мерседес» на огромной скорости выехал на тротуар и наехал на пожилую женщину, которая продавала цветы на тротуаре. По предварительной информации, она скончалась на месте от полученных травм. Также сообщается, что несколько человек получили телесные повреждения.

Также очевидцы сообщили, что водитель легковушки после наезда пытался скрыться, однако его задержали.

На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД и медики. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Похожая трагедия на перекрестке Фрунзе и 9 Апреля произошла 5 лет назад. Вечером 23 мая 2016 года после столкновения с «Пежо» «Ауди» снес ограждение и вылетел на пешеходную дорожку перед мини-рынком. От полученных травм на месте ДТП скончался 83-летний пенсионер Владимир Кутлянцев, который торговал на тротуаре старыми вещами.