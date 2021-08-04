Расследование ДТП на улице Фрунзе могут поручить Следственному комитету

Следственное управление Следственного комитета России по Калининградской области будет ходатайствовать о передаче ему материалов доследственной проверки по факту сегодняшнего ДТП на улице Фрунзе в Калининграде. Соответствующее указание дал глава правоохранительного ведомства Дмитрий Бочаров.

- Учитывая большой общественный резонанс, который вызвало происшествие, и необходимость детального установления его обстоятельств, перед надзирающим прокурором инициирован вопрос о передаче материала проверки в производство наших следователей, - подтвердили в региональном УСКР.

Страшное ДТП произошло днем в среду, 4 августа, на перекрестке улиц Фрунзе и 9 Апреля. «Мерседес» на огромной скорости вылетел на тротуар, врезался в торговые павильоны и наехал на нескольких уличных торговцев овощами и цветами. Под колесами легковушки оказалась 85-летняя женщина, она погибла на месте. Также травмы получила 67-летняя женщина.