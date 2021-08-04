Власти Калининграда решили возродить программу ремонта «Мой двор»

. Фото: Александр КАТЕРУША

Администрация Калининграда решила возобновить программу «Мой двор», по которой будут приводить в порядок придомовые территории у отдельно стоящих многоквартирных домов. Об этом журналистам в среду, 4 августа, сказал глава города Андрей Кропоткин.

- У нас есть федеральная программа, по которой было выделено 134 миллиона на благоустройство дворов и формирование комфортной городской среды. Но, к сожалению, не все дома могут попасть в эту программу. Одиночно стоящие дома не могут попасть. Ежегодно один-два, а в том году мы три двора сделали, мы ремонтируем за счет собственных средств. Хочется, чтобы люди, проживающие в отдельно стоящем доме, могли воспользоваться благоустройством, - объяснил глава города возрождение программы «Мой двор», которая работала в Калининграде некоторое время назад.

Андрей Кропоткин отметил, что программа «Мой двор» заработает со следующего года.

- При формировании бюджета на 2022 год эта строка появится, - заключил Андрей Кропоткин.