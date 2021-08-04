Андрей Кропоткин назвал лучший пляж Калининграда

. Фото: Александр КАТЕРУША

Лучшим пляжем Калининграда глава города считает пляж у СНТ «Мечта» в Прибрежном. Об этом Андрей Кропоткин сказал журналистам в среду, 4 августа.

- После благоустройства очень сильно изменилось это место. На сегодня это самый красивый и ухоженный пляж среди всех пляжей, который у нас есть в городской черте. Я очень сильно удивлен! – говорит глава города. - Бросается в глаза именно чистота. Когда создается инфраструктура – стоят кески, туалеты, раздевалки, скамеечки – сразу же отношение людей меняется. Люди у нас хорошие, после себя они оставляют чистоту. Люди поменялись, люди хотят жить в чистоте.

На дорогу к карьеру и на благоустройство пляжа у «Мечты» было выделено 6 миллионов рублей.

- У нас есть еще 3 миллиона рублей, на которые мы хотим улучшить инфраструктуру этого пляжа, - сказал глава города.