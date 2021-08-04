Началась первая смена форума «Балтийский Артек»

Сегодня, 4 августа стартовала первая смена молодежного образовательного форума «Балтийский Артек – 2021». Мероприятие проходит в двенадцатый раз, второй год местом его проведения является центр детского и молодежного отдыха «Жемчужина» на берегу Виштынецкого озера. Перед заездом на территорию форума «Балтийский Артек – 2021» все участники сдали ПЦР-тест на COVID-19 и прошли медицинское обследование. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории лагеря соблюдаются все необходимые санитарные нормы.

Как сообщили в правительстве региона, а течение пяти дней участники форума познакомятся с основами и историей развития добровольческого движения в мире, правами и обязанностями добровольцев, а также опробуют все полученные знания на практике. Для организаторов добровольческой деятельности подготовлены лекции по координации волонтерских групп на проектах, тайм-менеджменту и всему необходимому для организации работы волонтерского корпуса. Участники форума в возрасте от 18 до 30 лет могут получить до 1 млн рублей на поддержку проектов в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов от Росмолодежи. Очная защита проектов состоится в ходе четвертой смены «Пространство профессионалов».