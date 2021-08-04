В калининградской полиции прокомментировали смертельное ДТП на улице Фрунзе

Представители УМВД России по Калининградской области прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся сегодня вечером на перекрестке улиц Фрунзе и 9 апреля в Калининграде.

После столкновения с автомобилем «Лада» водитель «Мерседеса» не удержал свою машину в пределах проезжей части, вылетел на тротуар и сбил двух женщин, одна из которых скончалась еще до прибытия «Скорой помощи». Другая горожанка и водитель, который нанес себе глубокие раны, госпитализированы.

По имеющейся информации, в крови управлявшего «Мерседесом» 22-летнего калининградца следов алкоголя не обнаружено.