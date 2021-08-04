Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 августа 2021 20:07

В калининградской полиции прокомментировали смертельное ДТП на улице Фрунзе

В результате наезда погибла пенсионерка, еще одна женщина и водитель госпитализированы
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
ДТП на улице Фрунзе
Водитель "Мерседеса" врезался в мини-рынок

Представители УМВД России по Калининградской области прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся сегодня вечером на перекрестке улиц Фрунзе и 9 апреля в Калининграде.

После столкновения с автомобилем «Лада» водитель «Мерседеса» не удержал свою машину в пределах проезжей части, вылетел на тротуар и сбил двух женщин, одна из которых скончалась еще до прибытия «Скорой помощи». Другая горожанка и водитель, который нанес себе глубокие раны, госпитализированы.

По имеющейся информации, в крови управлявшего «Мерседесом» 22-летнего калининградца следов алкоголя не обнаружено.