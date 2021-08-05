Калининградский губернатор побывал с визитом в Янтарном

По ходу рабочего визита в Янтарный городской округ губернатор Калининградской области Антон Алиханов осмотрел улицу Советскую, на которой был проведен капитальный ремонт. Работы велись по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Как сообщили в пресс-службе правительства, в рамках компенсационного озеленения на улице будет высажено 158 кленов. Завершение ремонта позволит в ближайшее время запустить автобусный маршрут от Янтарного до поселка Синявино. Вокруг озера планируется снос незаконных построек, обустройство велодорожки и автопарковки.

С руководством муниципалитета губернатор также обсудил вопросы инфраструктурной поддержки местной парусной школы.