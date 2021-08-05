В Гусеве танкистам Балтфлота передадут отремонтированную историческую казарму

Личный состав дислоцирующегося в городе Гусеве танкового полка армейского корпуса Балтфлота получит в свое распоряжение историческое здание казармы - памятника архитектуры XIX века. В торжественной церемонии открытия военного объекта примут участие командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев и командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

Капитальный ремонт помещения, рассчитанного на 250 человек, провели специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России. Как сообщили в отделе информационного обеспечения Балтийского региона МО РФ, сохранены исторические фасады, а новые интерьеры оформлены в стиле лофт.

Широко используемый в XIX веке кирпич с характерным насыщенным красным цветом, а также высокие своды и скаты стали основой современного стиля. В зданиях заменены лестничные пролеты, кровля, оконные рамы и оригинальные радиаторы, смонтированы новые системы коммуникаций. Казарма оснащена всеми необходимыми системами: автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и эвакуации, охранной сигнализацией, телевидением, внутренней телефонией. В казарме имеются комнаты отдыха и психологической разгрузки, спортивные залы с тренажерами, душевыми, бытовками с автоматическими стиральными машинами для стирки и сушки обмундирования.