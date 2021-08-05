Сбежавший из латвийского зоопарка кенгуру прыгает в направлении Калининграда

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сбежавший в начале июля из частного зоопарка в Лиепае (Латвия) полуторогодовалый самец кегуру-валлаби до сих пор гуляет на свободе.

За это время Сиднея (так зовут беглеца) видело множество людей, он был замечен на пляже, заходил в один из баров, однако неизменно оставался неуловимым. Возможно, причина в том, что обычным гражданам настоятельно не советуют пытаться задержать кенгуру самостоятельно: хотя в целом характер у Сиднея миролюбивый, но, как и любой дикий зверь, он может стать агрессивным, если почует опасность. Поэтому тем, кто заметит экзотическое животное, рекомендуется устроить за ним слежку и попутно вызвать сотрудников зоопарка.

По одним данным, валлаби передвигается хаотично, ни в одном месте подолгу не задерживаясь. Согласно другой информации Сидней, возможно, руководствуясь инстинктом, взял курс на юг и сейчас движется в сторону литовской границы. (Службе погранохраны Литвы сегодня только мигранта-кенгуру не хватает!) Допрыгает ли Сидней до рубежей Калининградской области, специалисты сказать затрудняются.