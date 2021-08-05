Двое калининградцев вспугнули воров и доделали их работу

Теплым летним вечером двое односельчан 59 и 56 лет из Гурьевского района мирно выпивали на аэродроме «Девау». И ни о чем предосудительном поначалу не помышляли.

Неожиданно внимание выпивох привлекла подозрительная возня у расположенного поблизости кафе. Друзья решили посмотреть, что происходит. Подойдя к заведению, мужики заметили, как от него метнулись какие-то тени. А в разбитом окне торчал холодильник, который, судя по всему, сбежавшие как раз вытаскивали.

У человека законопослушного первой реакцией наверняка было бы - немедленно позвонить в полицию, чтобы улепетнувших воришек попытались разыскать по горячим следам. Ну а в нашем случае, возможно, сыграла роль судимость, которая имелась в биографии старшего из корешей. А может, то обстоятельство, что дома у одного из гурьевчан как раз сломался холодильник. В общем, наши антигерои мигом пригнали «копейку», взгромоздили на ее крышу недоукраденный предшественниками морозильный агрегат и отвезли его по новому адресу.

Наслаждаться приобретенной на халяву техникой получилось недолго - сотрудники угрозыска Ленинградского ОМВД вычислили воров. Теперь оба проходят по уголовному делу с перспективой сесть за решетку на срок до 5 лет. Полиция ищет и тех, кто изначально пытался обокрасть злополучное кафе.