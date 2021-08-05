. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области подвело итоги переписи диких животных. Свой отчет ведомство представило в Instagram.

Судя по цифрам, популяции растут. В частности, сегодня в калининградских лесах обитают 17 рысей. Для сравнения, в 2009 году этих хищников было всего 7, а в 2019-м - 9.

- С прошлого года численность рыси возросла в два раза, - отмечают в министерстве.

Известно, что рыси постоянно обитают в Красном (Виштынецком) лесу и в лесах на территории Краснознаменского района. В разные годы единичные встречи с рысью регистрировались в лесах Полесского, Черняховского, Правдинского, Гвардейского районов.

Охотится рысь в сумерках. Основу рациона составляют зайцы. Постоянно охотится также на мелких грызунов, реже – на косуль, лисиц, енотовидных собак и других некрупных зверей.Предпочитает подкарауливать дичь в засаде или скрадывать, а затем нападать большими, до 4 метров, прыжками. При всей осторожности рысь не очень боится людей. Случаев нападения в нашей области не было, но исключать их нельзя. В феврале нынешнего года рысь напала на человека около одного из поселков в Татарстане: поздним вечером хищница прыгнула на спину студенту, но парень сумел отбиться.

Кроме рысей, в области насчитали 1036 лосей, 1172 благородных оленя, 1968 барсуков и других видов животных. При этом численность благородного оленя и лося за год увеличилась почти на 200 особей.

- Позитивные тенденции отмечены и в популяции серого тюленя, - сообщают в минприроды. - Как и в предыдущие годы, среди найденных и обследованных тюленей не обнаружены следы загрязнения нефтью и нефтепродуктами.