В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 5 августа нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 5 августа, в течение дня отключено электричество на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Банковская 1-15, ул. Кропоткина 2-6, 5-9, 8-10 (гимназия №1), ул. Яналова 37-47,

До 21 часа электричество отключено на ул. Колхозная 2, 4, 4аб, ул. Кирова 25, 27 (и котельная), ул. Римского-Корсакова 16-16а (и котельная).

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 09.30 до 17.00 –

ул. Боткина 3, 4, 6, 8,

ул. Клиническая 74-78 (Обл.клинич.больница),

ул. Рижская 14,

ул. Горького 285/1,

ул. Поселковая 32-32д, 36-40

с 09.30 до 16.00 –

ул. Судостроительная 35-39

с 10.00 до 15.00 –

Московский пр-т 121а,

ул. Каштановая аллея 71.