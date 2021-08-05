В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 5 августа нет света и воды

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде в четверг, 5 августа, в течение дня отключено электричество на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет на ул. Банковская 1-15, ул. Кропоткина 2-6, 5-9, 8-10 (гимназия №1), ул. Яналова 37-47,
До 21 часа электричество отключено на ул. Колхозная 2, 4, 4аб, ул. Кирова 25, 27 (и котельная), ул. Римского-Корсакова 16-16а (и котельная).
Холодное водоснабжение приостановлено:
с 09.30 до 17.00 –
ул. Боткина 3, 4, 6, 8,
ул. Клиническая 74-78 (Обл.клинич.больница),
ул. Рижская 14,
ул. Горького 285/1,
ул. Поселковая 32-32д, 36-40
с 09.30 до 16.00 –
ул. Судостроительная 35-39
с 10.00 до 15.00 –
Московский пр-т 121а,
ул. Каштановая аллея 71.