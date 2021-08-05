Из Калининграда в чешский зоопарк отправили сипа по имени Сегун

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградский зоопарк привезли тюленя из Каунаса. Той же машиной компании по транспортировке экзотов в зоопарк города Кошице (Чехия) из Калининграда отправили молодого самца белоголового сипа по кличке Сегун.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, он родился в 2018 году, родители выкормили его самостоятельно без всякой посторонней помощи.

«Целый год в далеком чешском зоопарке томилась молодая белоголовая барышня в ожидании обещанного спутника жизни, но пандемия спутала все карты. И только сейчас, заполнив кипы бумаг, нам удалось наконец отправить Сегуна туда, где он создаст полноценную семью и даст потомство», - рассказали в зоопарке.

Белоголовый сип занесен в Красную книгу РФ и Международную Красную книгу. Такие редкие виды передаются из зоопарка в зоопарк бесплатно.