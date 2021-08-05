30 пенсионеров, 2 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 195 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 144 случая ОРВИ, 2 пневмонии и 49 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 30 пенсионеров, в том числе 28 старше 65 лет;
- 2 медицинских работника;
- 2 работника образовательных учреждений;
- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 7 работников промышленных предприятий;
- 3 работника транспортных предприятий, водителей;
- работник предприятия пищевой промышленности;
- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- 2 работника с/х предприятий;
- сотрудник гостиницы;
- сотрудник охранного предприятия;
- сотрудник учреждения культуры и досуга;
- 35 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 1 ребенок, посещающий д/с;
- 12 школьников;
- 81 неработающий.