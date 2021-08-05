30 пенсионеров, 2 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 195 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 144 случая ОРВИ, 2 пневмонии и 49 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 30 пенсионеров, в том числе 28 старше 65 лет;

- 2 медицинских работника;

- 2 работника образовательных учреждений;

- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 7 работников промышленных предприятий;

- 3 работника транспортных предприятий, водителей;

- работник предприятия пищевой промышленности;

- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- 2 работника с/х предприятий;

- сотрудник гостиницы;

- сотрудник охранного предприятия;

- сотрудник учреждения культуры и досуга;

- 35 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 1 ребенок, посещающий д/с;

- 12 школьников;

- 81 неработающий.