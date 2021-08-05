Алиханов пообещал обустроить на Литовском валу велопешеходную зону

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

На Литовском валу в Калининграде появится велопешеходная зона. Она будет начинаться от Королевских ворот и дойдёт практически до улицы А. Невского через прогулочную зону вдоль Литовского ручья. Протяженность объекта составит 1,5 километра, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Решение об этом было принято в ходе выездного совещания в июне 2021 года при участии губернатора региона Антона Алиханова, представителей муниципалитета и региональных министерств. За основу проекта благоустройства планируется взять проект КБ «Стрелка», который был разработан в 2018 году. В ходе работ планируется расчистка ручья, озеленение, установка скамеек и малых архитектурных форм, оборудование освещения, велодорожки и пандуса для инвалидов», - заявили в пресс-службе правительства.

В ближайшее время начнутся работы по расчистке зеленой зоны на территории вала. Там уберут сухие деревья и проведут санитарную обрезку.