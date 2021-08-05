В Калининграде бывший борец с коррупцией получил срок за взятки

Бывший оперуполномоченный межрайонного отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Калининградской области проведет 11 лет в исправительной колонии строгого режима. Экс-полицейский признан виновным в даче и получении взятки.

В декабре 2018 года офицер передал старшему оперуполномоченному 3-го отдела УЭБ и ПК областного УМВД 25 тысяч рублей, рассчитывая, что коллега не станет документировать незаконную разработку недр и хищение песка на территории Светловского городского округа. Однако честный опер успел известить кого надо, и передача денег происходила уже под контролем сотрудников регионального управления ФСБ.

- Кроме того, следствием и судом установлено, что осужденный, проводя в отношении руководителя одной из фирм оперативно-разыскные мероприятия по факту возможных нарушений налогового законодательства, действуя из корыстных побуждений через посредников, одним из которых являлся оперуполномоченный УЭБ и ПК ОМВД России по Светловскому городскому округу, предложил предпринимателю передать ему в качестве взятки 50 тысяч евро за прекращение проверки, - сообщила старший помощник руководителя управления СКР по области Наталья Гацко. - В феврале 2019 года, предприниматель передал часть требуемой суммы - 1 миллион рублей и 5100 евро.

Надо ли говорить, что и в этом случае операцию контролировали сотрудники УФСБ?

Несмотря на собранные доказательства его преступной деятельности, ни на стадии предварительного следствия, ни затем в суде коррупционер вину в инкриминируемых ему преступлениях так и не признал. Что, однако, не повлияло на итоговый приговор. Помимо срока лишения свободы осужденному предстоит выплатить штраф в размере 8 миллионов рублей. А после отбытия основного наказания он еще 10 лет не сможет занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Боролся с коррупцией, но был ею побежден.