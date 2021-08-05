В Калининградской области «граждан СССР» вынудили заплатить почти 100 тысяч рублей за электроэнергию

В Калининградской области с «граждан СССР» взыскали почти 100 тысяч рублей за потребленную электроэнергию. Как сообщает пресс-служба компании «Янтарьэнергосбыт», среди ее клиентов выявлено 40 человек, выдающих себя за «граждан СССР».

- Сторонники данной организации пропагандируют отрицание Российской Федерации и действующих законов. По данным на 1 июля 2021 года, задолженность «граждан СССР» за электроэнергию составляет 385 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба. - С такими потребителями энергетики работают, как и с другими должниками, - в рамках законодательства РФ: ведут судебные процессы, взыскивают долги, а в крайних случаях ограничивают подачу электроэнергии.

За 6 месяцев текущего года с неплательщиков взыскали 93,8 тысячи рублей, а пяти должникам энергоснабжение отключили.

- «Россети Янтарь Энергосбыт» призывают калининградцев не поддаваться влиянию «граждан СССР» и рекомендуют своевременно оплачивать потребленный ресурс, - предупреждает компания.