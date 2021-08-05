Водителя Mercedes, совершившего смертельное ДТП на Фрунзе, забрали в психиатрическую больницу

Водителя задержали неподалеку от места ДТП. Фото: предоставлено очевидцем

22-летнего водителя Mercedes, совершившего в среду, 4 августа, смертельное ДТП на улице Фрунзе в Калининграде, госпитализировали в психиатрическую больницу. Как сообщает klops.ru, молодой человек признался медикам, что нанес себе раны битым стеклом после того, как увидел труп женщины под капотом своей машины. Из приемного покоя областной больницы калининградца забрала психиатрическая бригада.

Напомним, трагедия произошла вчера в 15 часов 26 минут. Mercedes, ехавший со стороны второго эстакадного моста, снес ограждение у перекрестка улиц 9 Апреля и Фрунзе и вылетел на тротуар, где находится мини-рынок. На месте ДТП скончалась попавшая под колеса 82-летняя женщина. Еще одну пострадавшую - 66-летнюю пенсионерку - увезли в БМСП. Пытавшегося покинуть место ДТП водителя Mercedes оперативно задержали.

По данным полиции, авария произошла после того, как ехавшему на большой скорости «Мерседесу» не уступила дорогу «Лада Ларгус», поворачивавшая на улицу Фрунзе.