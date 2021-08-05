В Калининграде снова отменили фестиваль «Калининград in Rock»

Андрей Феоктистов Фото: Иван МАРКОВ

Организаторы фестиваля «Калининград in Rock» второй год подряд не могут справить юбилей. 20-я годовщина переносится «до лучших времен». Об этом в среду, 4 августа, написал на своей странице Андрей Феоктистов.

По словам Феоктистова, фестиваль пока перенесен на весну следующего года совместным решением его оргкомитета «из-за ограничений и условий проведения массовых мероприятий в условиях борьбы с пандемией коронавируса».

- Мы надеемся, что он пройдет под флагами победы над пандемией и торжества здравого смысла! - пишет Феоктистов. - Все лауреаты и гости фестиваля, включенные в лайн-ап фестиваля в результате участия в мероприятиях отборочного конкурса «Мы едем на K!nRock № 20», сохраняют все свои привилегии и права на участие в нем. Все хедлайнеры («Психея», «Круиз», «Папин Олимпос», «Красная Плесень», «Тролль Гнет Ель», «Скворцы Степанова», «Август» и «Завтра Брошу») уже подтвердили свое участие.