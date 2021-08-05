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Общество5 августа 2021 13:40

Калининградец продал свой «Мерседес», а затем угнал его у нового владельца

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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В Калининграде мужчина угнал «Мерседес», который продал два месяца назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Новый владелец на днях отогнал машину в автосервис на ул. Борзова. Забрать автомобиль в оговоренный срок он не успел, поэтому «Мерседес» работники автосервиса поставили рядом с территорией предприятия - дожидаться хозяина.

И так получилось, что мимо проходил бывший владелец машины. Пьяный 20-летний калининградец располагал дубликатом ключей и решил по старой памяти прокатиться на «Мерседесе». На прежнее место авто так и не вернул, и угонщика задерживали уже сотрудники уголовного розыска.

На горожанина завели уголовное дело по статье «Угон».