Калининградец продал свой «Мерседес», а затем угнал его у нового владельца

В Калининграде мужчина угнал «Мерседес», который продал два месяца назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Новый владелец на днях отогнал машину в автосервис на ул. Борзова. Забрать автомобиль в оговоренный срок он не успел, поэтому «Мерседес» работники автосервиса поставили рядом с территорией предприятия - дожидаться хозяина.

И так получилось, что мимо проходил бывший владелец машины. Пьяный 20-летний калининградец располагал дубликатом ключей и решил по старой памяти прокатиться на «Мерседесе». На прежнее место авто так и не вернул, и угонщика задерживали уже сотрудники уголовного розыска.

На горожанина завели уголовное дело по статье «Угон».