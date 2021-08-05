В Советске проведут фестиваль национальных традиций

Участники фестиваля – народный ансамбль танца «Станица», Краснодар. Фото: Предоставлено организаторами

Сразу на двух сценах города Советска 20 и 21 августа состоятся выступления коллективов в рамках Межрегионального фестиваля национальных традиций и творчества «Вместе мы - Россия». Свое участие подтвердили более 20 ансамблей.

Как рассказали организаторы, зрителей ждут номера артистов из Республики Беларусь, государственного ансамбля танца Дагестана «Каспий» из Дербента, ярмарка народного творчества, круглые столы.

Программа фестиваля:

20 августа (пятница)

09.00-13.00 - круглый стол «Этнокультурная деятельность как форма укрепления межнационального согласия народов России. Традиции и современность» (Музей Мирового океана, конгресс-холл).

16.00-19.00 - работа национально-культурных подворий (ЦКД «Парус», площадь).

17.00-19.00 - торжественное открытие фестиваля, концерт «России дружный хоровод» (ЦКД «Парус», площадь).

21 августа (суббота)

12.00-19.00 - концертная программа «Золотые родники Калининградской области» (ЦКД «Парус», площадь).

12.00-19.00 - ярмарка мастеров ДПИ, воркшоп.

14.00-16.00 - выступление творческих коллективов Калининградской области.

17.00-19.00 - гала-концерт коллективов народного творчества России, закрытие Межрегионального фестиваля национальных традиций и творчества «Вместе мы - Россия» (ЦКД «Парус», зрительный зал).