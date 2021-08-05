Коронавирус за сутки выявили в 15 городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 195 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 153 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 6,

Нестеровский городской округ – 2,

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 6,

Гусевский городской округ – 6,

Зеленоградский городской округ – 5,

Светлогорский городской округ – 1,

Светловский городской округ - 1,

Советский городской округ - 1,

Мамоновский городской округ – 1,

Ладушкинский городской округ – 1,

Неманский городской округ – 1,

Янтарный городской округ – 1,

Черняховский городской округ - 2.