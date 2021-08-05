Житель Зеленоградска украл у супруги 155 тысяч рублей

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В Зеленоградске полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег с банковского счета местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

48-летний мужчина знал, что его жена получила в наследство от родственника банковский счет. С февраля по май 2021 года он несколько раз использовал доверенность, оформленную на его супругу, чтобы получить доступ к банковскому счету. Наличность злоумышленник снимал в отделении банка на Курортном проспекте. Материальный ущерб превысил 155 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». В настоящее время полицейские выясняют судьбу похищенных денег.