По факту ДТП на ул. Фрунзе возбуждено уголовное дело

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В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту ДТП на перекрестке улиц 9 Апреля и Фрунзе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, накануне днем водитель «Мерседеса» на огромной скорости пробил дорожное ограждение и выехал на тротуар. Под колесами автомобиля погибла 82-летняя женщина, 66-летнюю женщину с травмами доставили в больницу.

По данным полиции, перед этим Мерседес» допустил столкновение на перекрестке с «Ладой», которая с нарушением ПДД поворачивала налево. Сейчас оба автомобиля изъяты.

«По уголовному делу в полном объеме проходит весь комплекс следственных действий, назначено проведение автотехнических экспертиз, изучаются показания очевидцев, а также записи системы «Безопасный город». Расследование продолжается», - заявили в пресс-службе полиции.