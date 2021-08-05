Алиханов: Детсад в поселке Васильково должен быть сдан в декабре

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В этом году в поселках Васильково Гурьевского района и Чехово под Багратионовском должны быть сданы детские сады. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в Васильково строительство детсада на 225 мест началось в июле этого года. Там планируется открыть десять групп для малышей раннего и дошкольного возраста.

Подрядчик обещает выполнить все работы в намеченные сжатые сроки. Губернатор обратился к заказчику в лице местной администрации с просьбой контролировать строительство в ежедневном режиме. Для этого было решено установить камеру видеонаблюдения.

«Все настроены помогать вам, сад должен быть сдан в декабре», - сказал застройщику Антон Алиханов.

В поселке Чехово проект детского сада на 120 мест надо скорректировать. В частности, чтобы котельная заработала с вводом в строй объекта, она будет спроектирована как двухтопливная. Пока к ней не подведен газ, она будет работать на дизельном топливе.