В Новой синагоге Калининграда покажут графику Марка Шагала

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в Новой синагоге на ул. Октябрьской в четверг, 5 августа, заработала Новая еврейская галерея, где в центре экспозиции выставлены «Библейские сюжеты» Марка Шагала, работы Полины Чижевской и ее учителя Израила Гершбурга. Об этом «Комсомолке» сообщил председатель еврейской общины «Адат Исраэль» Калининграда Виктор Шапиро.

Гости выставки увидят 34 графические работы Шагала, которые прежде были выставлены в Музее изобразительных искусств. К ним добавилось 8 новых работ из серии «За зеркалом», которая объединяет автобиографические мотивы, тему музыки и цирка, которые так любил Шагал. Это работы из журнала «За зеркалом», который в течение 30 лет выпускал французский литограф Эме Маэгр (уникальность издания в том, что в каждый экземпляр тогда вкладывались оригинальные графические работы больших мастеров. В наше время эти выпуски стали раритетами, за ними охотятся коллекционеры).

Как рассказала художница Полина Чижевская, ранее синагога не позиционировала себя как музей или галерея (до этого прошли две небольшие выставки калининградских художников), но теперь можно говорить о переходе на новый уровень и, возможно, о новом музейном пространстве для Калининграда. На втором этаже синагоги в нескольких больших залах - несколько десятков картин. Действительно, помещения позволяют проводить тут разнообразные выставки живописи или скульптуры.

В зале с работами Израила Гершбурга представлены картины мастера, связанные с Израилем и евреями. Здесь есть и пророки, и семьи иудеев, молящиеся и танцующие израильтяне.

- Здесь мы видим если не религиозного художника, то художника, который серьезно думает над этим вопросом, - говорит Полина Чижевская. Сама Полина представит на выставке свои картины из серии «Сады Полины Чижевской» и «Мои сады еще здесь».

Открытие выставки состоится 5 августа в 18.00. Для широкого посещения выставка работает с 6 августа, вход по билетам.