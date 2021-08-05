МЧС предупреждает о ливнях в Калининградской области

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Сильные дожди ожидаются на территории Калининградской области в пятницу, 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на Калининградский гидромет.

В МЧС рекомендуют:

- быть осторожными при нахождении на улице, вблизи деревьев и массивных конструкций;

- водителям воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении.

Если ливень застал вас в авто, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень.

Необходимо также опасаться преодоления луж на большой скорости. При прохождении через лужу колеса существенно теряют сцепление с дорогой.