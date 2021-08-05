Эстакадный мост в Калининграде дважды закроют для движения в августе

В Калининграде 16 и 17 августа с 2.00 до 5.00 будет закрыто движение транспорта по эстакадному мосту. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Объезд закрытого участка будет возможен через 2-ю эстакаду или двухъярусный мост.

«На эстакаде установят 16 датчиков, с которых учёные снимут показания под нагрузкой, когда на пролётах моста будут находиться грузовики массой 20 тонн, а также в те моменты, когда они будут ехать по проезжей части со скоростью 20-60 км/ч, преодолевая при этом 5-сантиметровые искусственные неровности», - рассказали в пресс-службе мэрии.

После обработки полученных данных будет сделано заключение, насколько мост пригоден для эксплуатации, насколько срочно и в каких объёмах требует ремонта или реконструкции. Параллельно на мосту ремонтируют тротуары и деформационные швы.