Молодой калининградец едва не зарезал своих бабушку и дедушку

Употребив спиртное, внучек стал смертельно опасным. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Вообще-то 25-летний житель Калининграда приехал на улицу Олега Кошевого, чтобы отметить День рождения со своими бабушкой и дедушкой. Но когда хорошенько подвыпил, начал предъявлять Granny претензии и даже пытался поколотить. За 70-летнюю супругу вступился 52-летний дедушка. Перепало и ему – уже кухонным ножом, которым вооружился внучек. Старикам пришлось спасаться на лестничной клетке, где вместе с соседями удерживать входную дверь, за которой бушевал разъяренный гость.

К счастью, подоспел совместный патруль сотрудников патрульно-постовой службы полиции и работников частного охранного предприятия «Балтийские медведи». Поножовщика скрутили и отвезли в ОМВД по Московскому району.

Теперь у дедушки резаные раны правой руки, а у внука – перспектива загреметь в исправительную колонию. Вопрос о возбуждении уголовного дела находится в стадии решения.