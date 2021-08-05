Деньги, собранные на фестивале «Кантата», потратят на восстановление памятников в Калининграде

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области готовятся к проведению первого международного музыкального фестиваля «Кантата». Как рассказал в четверг, 5 августа, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, все средства, вырученные от продажи билетов на фестиваль, будут направлены в фонд «Благоустройство и взаимопомощь» на восстановление памятников культуры на территории региона.

- Мы будем его проводить не только на благоустроенных, стандартных концертных площадках, но и в историческом антураже объектов культурного наследия, - приводит слова губернатора пресс-служба фестиваля.

Как отметил автор идеи и генеральный продюсер фестиваля «Кантата» Леонид Севастьянов, в планах – войти в лигу лучших европейских летних фестивалей классической музыки.

С 5 по 9 августа в Калининградской области впервые пройдет музыкальный фестиваль «Кантата», который приурочен к 800-летию князя Александра Невского. В течение пяти дней на сценах возле средневековых кирх и замков, расположенных в разных городах Калининградской области, выступят звезды оперной, хоровой и симфонической сцен.

Прямые трансляции всех концертов фестиваля можно смотреть здесь.