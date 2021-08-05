В Калининграде 149 млн рублей потратили на машины для энергетиков

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде закупили 32 новых единиц спецтехники сотрудникам компании «Россети Янтарь». Это грузовые и бригадные автомобили, автогидроподъемники, бурильно-крановые машины, мобильные мастерские. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, стоимость новой техники – 149 млн рублей.

«Техника изготовлена на базе модели ГАЗ, которую изначально создали для военных. Благодаря выносливости и высокой проходимости такие автомобили используют в энергетике», - отметили в правительстве.

Кроме того, в 2021 году на ремонт электросетевого комплекса Калининградской области было направлено 330 млн рублей. В этом году было заменено 12% машин.