В Калининграде более 30 млн рублей направят на обустройство площадок для сбора мусора

. Фото: Александр КАТЕРУША

Из регионального бюджета дополнительно выделили более 30 млн рублей, которые направят на обустройство мест накопления коммунальных отходов в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Список из 25 контейнерных площадок, которые предстоит обновить, уже сформирован:

- ул. Госпитальная, 20-26

- ул. Земельная, 16-20

- ул. Багратиона, ул. 24

- наб. Адм. Трибуца, д. 37

- ул. Лейтенанта Яналова, д 32

- ул. Дзержинского, д 177

- ул. Нарвская, д. 85

- ул. Светлая, д 2

- ул. Волочаевская, д 51

- пр-кт Ленинский, д. 94

- ул. Театральная, 36

- ул. Еловая аллея, д. 40-44

- пер. Южный, д. 2-6

- ул. А.Суворова, 48-50

- ул. Репина, д. 20

- ул. Литовский вал, д. 47/49

- ул. Александра Суворова, д 55

- пер. Ялтинский, д. 24

- ул. Муромская-Клинская

- ул. Брусничная (кольцо)

- ул. Генерала Павлова, д. 6

- ул. Лесопарковая, д. 56

- ул. Свердлова, д. 25б

- ул. Солдатская, д. 1

- ул. Нарвская, 74.

Отмечается, что всего на муниципальной территории есть 350 городских мест накопления коммунальных отходов. Все они обустроены за счет средств бюджета.