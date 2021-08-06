В Калининграде более 30 млн рублей направят на обустройство площадок для сбора мусора

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Фото: Александр КАТЕРУША
Из регионального бюджета дополнительно выделили более 30 млн рублей, которые направят на обустройство мест накопления коммунальных отходов в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Список из 25 контейнерных площадок, которые предстоит обновить, уже сформирован:
- ул. Госпитальная, 20-26
- ул. Земельная, 16-20
- ул. Багратиона, ул. 24
- наб. Адм. Трибуца, д. 37
- ул. Лейтенанта Яналова, д 32
- ул. Дзержинского, д 177
- ул. Нарвская, д. 85
- ул. Светлая, д 2
- ул. Волочаевская, д 51
- пр-кт Ленинский, д. 94
- ул. Театральная, 36
- ул. Еловая аллея, д. 40-44
- пер. Южный, д. 2-6
- ул. А.Суворова, 48-50
- ул. Репина, д. 20
- ул. Литовский вал, д. 47/49
- ул. Александра Суворова, д 55
- пер. Ялтинский, д. 24
- ул. Муромская-Клинская
- ул. Брусничная (кольцо)
- ул. Генерала Павлова, д. 6
- ул. Лесопарковая, д. 56
- ул. Свердлова, д. 25б
- ул. Солдатская, д. 1
- ул. Нарвская, 74.
Отмечается, что всего на муниципальной территории есть 350 городских мест накопления коммунальных отходов. Все они обустроены за счет средств бюджета.