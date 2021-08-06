Калининградская организация «Хранители руин» вышла в финал межрегиональной премии «Жить вместе»

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В финал всероссийской премии «Жить вместе-2021» вышли 16 проектов в 5 номинациях. Среди них - калининградская организация «Хранители руин», которая занимается очисткой развалин кирх, проводит субботники на территории замков. Наших земляков отметили в номинации «Молодые». Об этом сообщили в оргкомитете конкурса.

Всего на конкурс в 2021 году было подано 235 заявок.

Также в финал пробились проекты из Саратова, Рыбинска, Крыма, Москвы, Петербурга и других городов.

- Это важный пласт в жизни нашей страны, но который мы часто не видим, потому что смотрим на другое. Благодаря таким инициативам все держится. Они - закваска для всего остального, для всей нашей жизни в ее многообразии, потому что это делается от сердца, потому что это делается вместе, - говорит об участниках конкурса член жюри, президент благотворительного фонда «Жить вместе» Алексей Наумов.

Победители премии будут определены 21 августа в Москве.