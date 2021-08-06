Синоптики обещают калининградцам скорое потепление

. Фото: Александр Подгорчук

Пятница, 6 августа, станет самым холодным днем этого месяца. Сегодня температура в Калининграде не поднимется выше +19 градусов, будет облачно и дождливо.

- Наш регион будет полностью находиться в зоне влияния южного циклона, идущего с территории Польши на северо-восток, - сообщают в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области». - За сутки ожидается выпадение до 30-50 мм осадков, местами не исключены подтопления.

Впрочем, есть и обнадеживающие новости. Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует потепление уже в конце недели. По данным синоптиков, в воскресенье, 8 августа, воздух в нашем городе прогреется до +26 градусов.

Потепление ждет и Гидрометцентр России, однако там считают, что выше +24 столбик термометра не поднимется.