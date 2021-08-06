«Была же отличная дорога»: калининградцы возмутились ремонтом въезда в Светлогорск

. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Ремонт дороги на въезде в Светлогорск вызвал недоумение и возмущение многих калининградцев. Водители считают, что покрытие и до ремонта находилось в отличном состоянии.

«В недоумении ехал сегодня. Дорога хорошая, если не сказать отличная, была, ни ямки на этом участке, на фига они это сделали?» - написал один из жителей региона в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области».

Вопрос задали и губернатору Антону Алиханову на его странице в Instagram.

«Можно проверить законность и обоснованность ремонта дороги на въезде в Светлогорск? Сняли отличный асфальт и укладывают новый. Как будто плохих дорог в городке не осталось!» - призвала подписчица.

Антон Алиханов напомнил, что въезд в Светлогорск является федеральной трассой, а Росавтодор «имеет гораздо более высокие требования к состоянию дорог, и у них отдельный бюджет на их содержание».

Ситуацию прокомментировали и в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области.

- Как сообщили в организации, которая содержит эту дорогу, они меняют асфальт на въездах в Светлогорск, Зеленоградск и Пионерский, так как на покрытии образовалась сетка трещин, - написали представители ведомства. - Подрядчик заменит асфальтобетон, выполнит локальное выравнивание и исправит профили покрытия. Работы планируют завершить до сентября.